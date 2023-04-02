Леброн Джеймс: чувствую себя уже лучше, хотя темп ещё не тот
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс высказался по поводу своего физического состояния после травмы.
«Чувствую себя уже лучше, хотя темп ещё не тот, что был до травмы, но я пропустил четыре недели. Я это понимаю. Так что с каждым матчем, с каждой минутой буду возвращать форму и увеличивать игровые временные отрезки.
Но я рад, что смог забить два данка – один в быстром отрыве, второй в позиционном нападении – и посмотреть, как отреагировала нога», — приводит слова Джеймса The Athletic.
Бронни Джеймс исполнил данк через своего брата в конкурсе по броскам сверху:
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