Леброн Джеймс: чувствую себя уже лучше, хотя темп ещё не тот

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс высказался по поводу своего физического состояния после травмы.

«Чувствую себя уже лучше, хотя темп ещё не тот, что был до травмы, но я пропустил четыре недели. Я это понимаю. Так что с каждым матчем, с каждой минутой буду возвращать форму и увеличивать игровые временные отрезки.

Но я рад, что смог забить два данка – один в быстром отрыве, второй в позиционном нападении – и посмотреть, как отреагировала нога», — приводит слова Джеймса The Athletic.

Бронни Джеймс исполнил данк через своего брата в конкурсе по броскам сверху: