Дончич — о приходе Ирвинга: всё происходит совершенно не так, как я себе представлял

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу результатов команды после прихода Кайри Ирвинга.

«Все идёт по-другому. Я думал, что мы будем наверху таблицы. Но мы не там. Всё происходит совершенно не так, как я себе представлял», — сказал Дончич на пресс-конференции после матча с «Майами Хит» (122:129).

В сегодняшней встрече Кайри Ирвинг отметился 23 очками и шестью передачами.

Кайри Ирвинг перешёл в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в рамках крупного обмена незадолго до дедлайна в феврале. Стоит отметить, что после этого «Маверикс» проиграли 14 матчей из 20. Сейчас команда располагается на 11-м месте в Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин.

Кайри Ирвинг принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата за «Даллас», в которых в среднем за игру набирал 26,1 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 5,9 результативной передачи.