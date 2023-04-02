Хаслем рассказал, как Леброн Джеймс отрабатывал один и тот же приём на тренировке

Ветеран НБА форвард «Майами Хит» Юдонис Хаслем рассказал, как он однажды наблюдал за тренировкой Леброна Джеймса, в течение которой тот выполнял один и тот же приём, который затем применил в игре.

«Я видел, как этот человек отрабатывал одно движение на тренировке в течение 10 минут. И он использовал это чёртово движение против «Никс» в первом раунде около 10 раз, как будто делал его всю свою жизнь», — сказал Хаслем на The Pivot Podcaste.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.