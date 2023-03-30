Хаслем: Леброн, Уэйд и Крис Бош сократили свои зарплаты, чтобы я остался в «Майами»

Ветеран НБА форвард «Майами Хит» Юдонис Хаслем рассказал, как Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош согласились на сокращение зарплат, чтобы он остался в команде.
«Я был уверен, что уйду из команды. И я знал, сколько стоят эти ребята, и подумал, что мне пора двигаться дальше. Я поехал на арену, хотел поблагодарить Пэта Райли за шанс, который мне дали. Я съезжал со скоростной автомагистрали, и мне позвонил агент. Он сообщил, что для меня есть новое предложение.
Для справки, мне предлагали примерно $ 35 млн. У «Майами» было только $ 20 млн. Дело в том, что Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош договорились урезать зарплаты, чтобы «Хит» могли мне предложить эту сумму. Они не были обязаны так поступать. Леброн и Бош тогда даже не играли со мной, не знали ничего обо мне, но сказали, что я нужен, чтобы победить», — рассказал Хаслем на YouTube-канале The Pivot Podcast.
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