«Торонто» на выезде обыграл «Шарлотт»

На стадионе «Спектрум-центр» завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:108.

Самым результативным игроком встречи стал Паскаль Сиакам, который записал в свой актив 36 очков, восемь подборов и семь передач. Также хорошую результативность в составе канадской команды продемонстрировал О Джи Ануноби — 23 очка, семь подборов и одна передача.

В составе «Шарлотт» наилучшую результативность продемонстрировал Святослав Михайлюк — 26 очков, четыре подбора, четыре передачи. Стоит отметить и Джеймса Букнайта, на счету которого 21 очко, два подбора и одна передача.