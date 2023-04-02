«Торонто» на выезде обыграл «Шарлотт»
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На стадионе «Спектрум-центр» завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:108.
Самым результативным игроком встречи стал Паскаль Сиакам, который записал в свой актив 36 очков, восемь подборов и семь передач. Также хорошую результативность в составе канадской команды продемонстрировал О Джи Ануноби — 23 очка, семь подборов и одна передача.
В составе «Шарлотт» наилучшую результативность продемонстрировал Святослав Михайлюк — 26 очков, четыре подбора, четыре передачи. Стоит отметить и Джеймса Букнайта, на счету которого 21 очко, два подбора и одна передача.
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
108 : 128
Торонто Рэпторс
Торонто
Шарлотт Хорнетс: Михайлюк - 26, Букнайт - 21, Уильямс - 15, Макгауэнс - 11, Джонс - 10, Sneed - 9, Маледон - 8, Тор - 8, Болл, Вашингтон, Мартин, Ричардс, Розир, Симмонс, Смит, Убре, Хэйворд
Торонто Рэпторс: Сиакам - 36, Ануноби - 23, Ванвлит - 20, Пёлтль - 16, Барнс - 12, Ачиува - 8, Буше - 7, Колоко - 6, Бартон, Бэнтон, Даутин, Портер, Трент-мл., Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
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