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Результаты матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 2 апреля, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 2 апреля, турнирная сетка
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Сегодня, 2 апреля, состоялись два матча четвертьфинальных серий Единой лиги ВТБ. ЦСКА на своей площадке уверенно переиграл саратовский «Автодор» со счётом 111:85, сделав счёт в серии 2-0 в свою пользу. В другой встрече игрового дня «Пари Нижний Новгород» дома встречался с «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась победой гостей — 77:72. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу краснодарской команды.

Турнирная сетка плей-офф Единой лиги ВТБ

Согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».

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