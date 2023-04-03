Сегодня, 3 апреля, пройдут очередные матчи плей-офф Единой лиги ВТБ. В этот день состоится две игры 1/4 финала. За право пройти в следующую стадию соревнований поборются УНИКС и «Парма-Пари» (счёт в серии 1-0), а также «Зенит» и МБА (0-1).
Расписание матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 3 апреля:
УНИКС — «Парма-Пари» (начало матча – в 19:00 мск);
«Зенит» — МБА (начало матча – в 20:00 мск).
Согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим победителем соревнований является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший ЦСКА в финальной серии прошлого сезона.
- 3 апреля 2023
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:33
-
09:28
-
08:00
-
07:38
-
06:56
-
06:49
-
06:14
-
05:54
-
05:47
-
04:32
-
04:20
-
04:17
-
04:02
-
00:24
- 2 апреля 2023
-
23:33
-
23:23
-
22:30
-
22:24
-
21:55
-
21:52
-
20:50
-
20:26
-
19:41
-
19:31
-
19:27
-
18:57
-
18:28
-
18:16
-
18:02