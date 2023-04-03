Сегодня, 3 апреля, пройдут очередные матчи плей-офф Единой лиги ВТБ. В этот день состоится две игры 1/4 финала. За право пройти в следующую стадию соревнований поборются УНИКС и «Парма-Пари» (счёт в серии 1-0), а также «Зенит» и МБА (0-1).

Расписание матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 3 апреля:

УНИКС — «Парма-Пари» (начало матча – в 19:00 мск);

«Зенит» — МБА (начало матча – в 20:00 мск).

Согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим победителем соревнований является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший ЦСКА в финальной серии прошлого сезона.