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«Зенит» — МБА: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

«Зенит» — МБА: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 3 апреля, в Санкт-Петербруге пройдёт второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и МБА. Встреча состоится на стадионе «СИБУР Арена». Первая игра завершилась победой МБА со счётом 65:61.

Игра начнётся в 20:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе Okko и телеканале «Матч! Игра».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
01 апреля 2023, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
61 : 65
МБА
Москва, Россия
Зенит: Эртель - 14, Торопов - 10, Томпкинс - 7, Хомсли - 6, Хэмм - 6, Карасёв - 5, Фрейзер - 5, Морман - 4, Д. Кулагин - 2, Клименко - 2, Зубков, Фридзон
МБА: Лопатин - 18, Коновалов - 17, Голдырев - 9, Воронов - 7, Валиев - 6, Касаткин - 4, Савченко - 2, Якушин - 2, Личутин, Пушков, Тихоненко, Шарапов

Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл московский ЦСКА.

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