«Зенит» — МБА: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 3 апреля, в Санкт-Петербруге пройдёт второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и МБА. Встреча состоится на стадионе «СИБУР Арена». Первая игра завершилась победой МБА со счётом 65:61.

Игра начнётся в 20:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе Okko и телеканале «Матч! Игра».

Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл московский ЦСКА.