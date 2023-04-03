Трипл-дабл Леброна Джеймса и 40 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» разгромить «Хьюстон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч прошёл в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» и завершился победой гостей со счётом 134:109.
Самым результативным в составе гостей стал Энтони Дэвис, который записал в свой актив 40 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 11 передач. Руи Хатимура оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.
Самым результативным в составе «Хьюстона» стал Джейлен Грин, который записал в свой актив 24 очка. Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.
Таким образом, «Лейкерс» продлил победную серию до трёх матчей. «Хьюстон», в свою очередь, потерпел восьмое поражение за последние девять матчей.
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Грин - 24, Портер - 20, Шенгюн - 18, Смит II - 14, Мартин - 11, Исон - 9, Кристофер - 9, Камински - 2, Марьянович - 2, Вашингтон Мл., Гаруба, Дэйс, Никс, Огастин, Тэйт, Хаджинс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Хатимура - 20, Джеймс - 18, Ривз - 18, Бисли - 13, Браун - 7, Расселл - 6, Уокер - 5, Вандербилт - 2, Габриэль - 2, Рид - 2, Шрёдер - 1, Бамба, Кристи, Пиппен Мл., Суидер
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