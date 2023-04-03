«Нью-Йорк» обыграл «Вашингтон» и гарантировал себе место в плей-офф

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:109.
Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал американский разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 27 очков, три подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Квентина Гримса, который заработал 27 очков, два подбора и пять передач.
Самым результативным у гостей стал американский форвард Кори Кисперт. На его счету: 29 очков, три подбора, но нет передач. Также отметим американского защитника Джонни Дэвиса, который заработал 16 очков, шесть подборов и три передачи.
«Нью-Йорк» после этой победы гарантировал себе место в плей-офф. «Уизардс», в свою очередь, потеряли математически шансы на попадание как минимум в плей-ин.
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