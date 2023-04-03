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«Нью-Йорк» обыграл «Вашингтон» и гарантировал себе место в плей-офф

«Нью-Йорк» обыграл «Вашингтон» и гарантировал себе место в плей-офф
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:109.

Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал американский разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 27 очков, три подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Квентина Гримса, который заработал 27 очков, два подбора и пять передач.

Самым результативным у гостей стал американский форвард Кори Кисперт. На его счету: 29 очков, три подбора, но нет передач. Также отметим американского защитника Джонни Дэвиса, который заработал 16 очков, шесть подборов и три передачи.

«Нью-Йорк» после этой победы гарантировал себе место в плей-офф. «Уизардс», в свою очередь, потеряли математически шансы на попадание как минимум в плей-ин.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 109
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Гримс - 27, Куикли - 22, Топпин - 21, Хартенштайн - 9, Робинсон - 8, Макбрайд - 2, Харт - 2, Барретт, Вашингтон, Джеффрис, Килс, Роуз, Рэндл, Симс, Фурнье
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 29, Дэвис - 16, Гибсон - 14, Гудвин - 11, Нанн - 11, Авдия - 9, Райт - 8, Гэффорд - 4, Джексон - 4, Гилл - 3, Бил, Кузма, Кукс, Моррис, Порзингис, Тодд, Хафф
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