Воронцевич: если УНИКС будет сплочённой командой, то нас будет не остановить

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич высказался по поводу своей команды.
«Искренне верю, что мы, по сравнению с регуляркой, будем выступать лучше в плей-офф. Сейчас надо сделать правильные выводы. Любая ошибка, неудача – это повод для нового роста, потенциала. Я искренне надеюсь на этот потенциал УНИКСа, потому что в нашем случае он огромный. В команде у нас много потрясающих исполнителей с броском, техникой. Просто всё это нужно претворить в красивый командный баскетбол. Кубки и чемпионаты выигрывает только команда.
Ни один Леброн Джеймс в одиночку не обыграл никого. Хоть он и кричал на весь мир: «Я лучший», но чемпионом-то он стал с «Майами Хит», когда у него появились сильные партнёры: Дуэйн Уйэд, Крис Бош. Если УНИКС будет одной сплочённой командой с сильными лидерами, то нас будет не остановить. Потому что потенциал, повторюсь, огромный. Если убрать свои индивидуальные амбиции и работать исключительно на пользу команде, тогда будет толк. Я так и говорю пацанам сейчас: «Нет времени гнаться за статистикой, пора играть командой», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.
- 3 апреля 2023
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:33
-
09:28
-
08:00
-
07:38
-
06:56
-
06:49
-
06:14
-
05:54
-
05:47
-
04:32
-
04:20
-
04:17
-
04:02
-
00:24
- 2 апреля 2023
-
23:33
-
23:23
-
22:30
-
22:24
-
21:55
-
21:52
-
20:50
-
20:26
-
19:41
-
19:31
-
19:27
-
18:57
-
18:28
-
18:16
-
18:02