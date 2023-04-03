Воронцевич: если УНИКС будет сплочённой командой, то нас будет не остановить

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич высказался по поводу своей команды.

«Искренне верю, что мы, по сравнению с регуляркой, будем выступать лучше в плей-офф. Сейчас надо сделать правильные выводы. Любая ошибка, неудача – это повод для нового роста, потенциала. Я искренне надеюсь на этот потенциал УНИКСа, потому что в нашем случае он огромный. В команде у нас много потрясающих исполнителей с броском, техникой. Просто всё это нужно претворить в красивый командный баскетбол. Кубки и чемпионаты выигрывает только команда.

Ни один Леброн Джеймс в одиночку не обыграл никого. Хоть он и кричал на весь мир: «Я лучший», но чемпионом-то он стал с «Майами Хит», когда у него появились сильные партнёры: Дуэйн Уйэд, Крис Бош. Если УНИКС будет одной сплочённой командой с сильными лидерами, то нас будет не остановить. Потому что потенциал, повторюсь, огромный. Если убрать свои индивидуальные амбиции и работать исключительно на пользу команде, тогда будет толк. Я так и говорю пацанам сейчас: «Нет времени гнаться за статистикой, пора играть командой», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.