Томпкинс рассказал, что нужно сделать «Зениту», чтобы обыграть МБА

Форвард «Зенита» Трэй Томпкинс высказался по поводу предстоящего матча с МБА в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
«Для победы нам нужно будет играть на протяжении всех 40 минут. Нужно не терять концентрацию, отрабатывать в защите и искать пути к кольцу МБА на чужой половине. Наши болельщики заслужили победу, поэтому мы сделаем всё для этого», — приводит слова Томпкинса пресс-служба клуба.
Первый матч завершился победой гостей. Сегодняшнее противостояние начнётся в 20:00 мск.
Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл московский ЦСКА.
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