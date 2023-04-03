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Леброн: мне нравится то, что мы сумели построить в «Лейкерс» за последний месяц

Леброн: мне нравится то, что мы сумели построить в «Лейкерс» за последний месяц
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу прогресса команды за последний месяц.

«Мы просто хотим поставить себя в такое положение, чтобы иметь возможность бороться за чемпионство. Это путешествие, и очевидно, что у нас не такая хорошая сыгранность, как у многих других команд, которые стремятся выиграть чемпионат, но мне нравится то, что мы создали за последний месяц.

Даже когда я выбыл на четыре недели, мне нравилось то, что мы строили, и я рад вернуться в строй.

Эти последние четыре игры очень важны для нашей команды. Не только в плане результата, но и в плане сыгранности. Мы должны продолжать строить то, что мы строили в течение последнего месяца или около того. Так что посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Джеймса ESPN.

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