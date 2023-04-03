Кайри Ирвинг: у нас ещё есть надежда проскочить в плей-ин

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о шансах команды на выход в плей-ин.
«Мы просто проигрывали тяжёлые матчи, особенно в эмоциональном плане, но мы профессионалы. Поэтому я думаю, что самое интересное в этом то, что у нас всё ещё есть проблеск надежды, проблеск света в конце тоннеля, благодаря которому мы ещё можем проскочить в плей-ин.
Но в то же время я нахожусь в спокойствии за те усилия, которые мы прикладываем в игре. Мы просто должны быть в состоянии заканчивать матчи лучшим образом», — приводит слова Ирвинга Dallas News.
Кайри Ирвинг перешёл в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в рамках крупного обмена незадолго до дедлайна в феврале. Стоит отметить, что после этого «Маверикс» проиграли 15 матчей из 21. Сейчас команда располагается на 11-м месте в Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин.
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