Стефен Карри отреагировал на слухи о распаде костяка «Голден Стэйт» после этого сезона

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу слухов о возможном распаде костяка команды после этого сезона.

«Я думаю, что если бы мы не выиграли чемпионат в прошлом году, то таких разговоров было бы гораздо больше каждый день. Но когда ты доказываешь, что можешь побеждать, тогда ты как бы сдерживаешь собак от подобных вещей. Людям трудно понять, как трудно делать то, что мы делали, и сохранять это вместе так долго, как мы это делали. Я всё ещё чувствую, что мы можем.

Очевидно, мы понимаем, насколько важен Боб Майерс, мы понимаем, насколько важен тренер, наше ядро, Дрэймонд, Клэй, я, Андре, даже несмотря на то, что у него был тяжёлый год с травмами и прочим, он был очень ценен за кулисами, помогая поддерживать нашу культуру», — приводит слова Карри Fadeaway World.