Эксперт: Стефену Карри ещё есть над чем поработать

Известный баскетбольный эксперт Ник Райт поделился мнением об игре разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Стефу ещё есть над чем поработать. Парни, за которыми он сейчас гонится, это Шакил О’Нилл, Хаким Оладжьювон, Коби Брайант и Ларри Бёрд. Это те парни, которых нужно догнать, прежде чем добраться до Мэджика Джонсона, Карима Абдул-Джаббара, Майкла Джордана и Леброна Джеймса», — сказал Райт в эфире Herd w/Colin Cowherd.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри принял участие в 51 матче, в котором в среднем набирал 29,6 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 6,4 передачи. Ранее сообщалось, что Стефен заключил контракт с брендом одежды, который продлится и после окончания его карьеры.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: