Кайри Ирвинг может заключить сделку с китайским брендом одежды

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Даллас Маверикс», звёздный американец Кайри Ирвинг может заключить сделку с китайским производителем спортивных товаров Li-Ning, сообщает в социальных сетях журналист издания Bally Sports Брэндон Робинсон.

Напомним, в конце 2022 года Ирвинг был отстранён от выступлений руководством «Бруклин Нетс» за публикацию антисемитского фильма в социальных сетях, после чего с американцем прекратил сотрудничество транснациональный гигант Nike.

Компания Li-Ning имеет контракты с именитыми баскетболистами, в число которых входят трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд, разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл и игрок «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит.