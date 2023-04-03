Кайри Ирвинг может заключить сделку с китайским брендом одежды
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Даллас Маверикс», звёздный американец Кайри Ирвинг может заключить сделку с китайским производителем спортивных товаров Li-Ning, сообщает в социальных сетях журналист издания Bally Sports Брэндон Робинсон.
Напомним, в конце 2022 года Ирвинг был отстранён от выступлений руководством «Бруклин Нетс» за публикацию антисемитского фильма в социальных сетях, после чего с американцем прекратил сотрудничество транснациональный гигант Nike.
Компания Li-Ning имеет контракты с именитыми баскетболистами, в число которых входят трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд, разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл и игрок «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит.
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