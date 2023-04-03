Джамал Маррей: «Наггетс» могут побеждать и без Йокича. Мы умеем играть в баскетбол

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» американец Джамал Маррей прокомментировал победу команды над действующим чемпионом лиги «Голден Стэйт Уорриорз» (112:110) в отсутствие её лидера Николы Йокича.

«Наггетс» способны побеждать и без Йокича. Я уже выступал без него, да и ребята тоже. Мы умеем играть в баскетбол. Это просто игра. Я считаю, что каждый проявил себя. Если говорить о нападении, то оно было отличным. Мы сделали то, что хотели.

Мы не являемся худшей командой в отсутствие Йокича, мне неприятно такое мнение. Тренер отлично показал себя. Он внёс необходимые коррективы и поддержал в нас хороший настрой. Мы играем в баскетбол независимо от состава», – сказал Маррей на пресс-конференции.