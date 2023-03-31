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Йокич вернулся на первое место в рейтинге претендентов на MVP от НБА. Эмбиид — второй

Йокич вернулся на первое место в рейтинге претендентов на MVP от НБА. Эмбиид — второй
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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил обновлённую версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Напомним, этот рейтинг не влияет на итоговое определение обладателя приза.

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич вернулся на первое место в рейтинге на официальном сайте. В нынешнем сезоне у 28-летнего баскетболиста 67 матчей, в которых он набирал в среднем за игру 24,9 очка, совершал 11,9 подбора и отдавал 9,9 результативной передачи.

Главным конкурентом Йокича остаётся центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который возглавлял рейтинг. У франко-камерунского игрока 33,2 очка, 10,2 подбора и 4,2 результативной передачи в 62 играх.

Третью строчку рейтинга занимает форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

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