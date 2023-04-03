«Даллас» может вывести Ирвинга и Дончича из состава до конца регулярных матчей
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» может вывести из состава лидеров команды, разыгрывающих Луку Дончича и Кайри Ирвинга, до окончания регулярного чемпионата, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.
«Мне сообщили, что клуб всерьёз рассматривает вывод Ирвинга и Дончича из состава», – сказал Чарания в эфире FanDuelTV.
Напомним, в настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин. В последних восьми матчах команда потерпела семь поражений.
Ранее стало известно, что Кайри Ирвинг может заключить сделку с китайским брендом одежды.
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