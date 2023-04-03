Источник: Эндрю Уиггинс должен вернуться на этой неделе

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс близок к возвращению. Об этом сообщают источники ESPN.

Пока неясно, сколько Уиггинс сыграет в трёх последних матчах регулярного чемпионата, но его возвращение даст достаточно времени для подготовки к плей-офф, который начнется на следующей неделе. Сейчас «Уорриорз» занимают шестое место в Западной конференции.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Уиггинс временно покинул команду по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что баскетболист может не вернуться в строй в нынешнем сезоне. При этом главный тренер «Уорриорз» Стив Керр утверждал, что Уиггинс тренировался каждый день с тех пор, как покинул коллектив.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уиггинс принял участие в 37 матчах, набирая в среднем 17,1 очка, делая пять подборов и 2,3 передачи.