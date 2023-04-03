УНИКС разгромил «Парму-Пари» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

На стадионе «Баскет-холл» в Казани завершился второй матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и «Пармой-Пари» из Перми. Победу со счётом 94:59 (30:15, 25:21, 12:10, 27:13) одержали хозяева площадки, увеличив свой отрыв в серии – 2-0.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Дэрил Мэйкон, набравший 16 очков. Ещё по 11 очков на свой счёт записали американцы Винс Хантер и Джален Рейнольдс, а также россиянин Андрей Воронцевич. В составе «Пармы-Пари» отличился американский разыгрывающий Джастин Роберсон – на его счёту 18 очков.

Третий матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и пермской «Пармой-Пари» состоится в четверг, 6 апреля, в Перми, начало встречи – в 17:30 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».