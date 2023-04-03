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УНИКС разгромил «Парму-Пари» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

УНИКС разгромил «Парму-Пари» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ
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На стадионе «Баскет-холл» в Казани завершился второй матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и «Пармой-Пари» из Перми. Победу со счётом 94:59 (30:15, 25:21, 12:10, 27:13) одержали хозяева площадки, увеличив свой отрыв в серии – 2-0.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Дэрил Мэйкон, набравший 16 очков. Ещё по 11 очков на свой счёт записали американцы Винс Хантер и Джален Рейнольдс, а также россиянин Андрей Воронцевич. В составе «Пармы-Пари» отличился американский разыгрывающий Джастин Роберсон – на его счёту 18 очков.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
03 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
94 : 59
Парма-Пари
Пермь, Россия
УНИКС: Мэйкон - 16, Воронцевич - 11, Рейнольдс - 11, Хантер - 11, Найт - 9, Димитриевич - 8, Лабери - 8, Жбанов - 7, Одиноков - 5, Лазарев - 4, Зайцев - 2, М. Кулагин - 2
Парма-Пари: Роберсон - 18, Походяев - 17, Диме - 6, Платунов - 6, Попов - 3, Шейко - 3, Ботрайт - 2, Онгвае - 2, Риз - 2, Антипов, Будин, Куров

Третий матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и пермской «Пармой-Пари» состоится в четверг, 6 апреля, в Перми, начало встречи – в 17:30 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

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