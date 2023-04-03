«Зенит» обыграл МБА во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московскую МБА во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:60.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сергей Карасёв, набравший 15 очков. 10 баллов на счету Сергея Торопова. 10 очков набрал Томас Эртель.

В составе МБА 12 очков на счету Макара Коновалова. 11 очков набрал Даниил Касаткин. 10 баллов на счету Евгения Воронова.

В первой игре победили москвичи со счётом 65:61. Третий матч четвертьфинальной серии между «Зенитом» и МБА состоится в Москве 6 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».