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«Зенит» обыграл МБА во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл МБА во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московскую МБА во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:60.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сергей Карасёв, набравший 15 очков. 10 баллов на счету Сергея Торопова. 10 очков набрал Томас Эртель.

В составе МБА 12 очков на счету Макара Коновалова. 11 очков набрал Даниил Касаткин. 10 баллов на счету Евгения Воронова.

В первой игре победили москвичи со счётом 65:61. Третий матч четвертьфинальной серии между «Зенитом» и МБА состоится в Москве 6 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
03 апреля 2023, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
87 : 60
МБА
Москва, Россия
Зенит: Карасёв - 15, Д. Кулагин - 10, Торопов - 10, Эртель - 10, Хомсли - 9, Зубков - 6, Клименко - 6, Морман - 5, Томпкинс - 5, Фрейзер - 5, Хэмм - 4, Фридзон - 2
МБА: Коновалов - 12, Касаткин - 11, Воронов - 10, Голдырев - 9, Шарапов - 7, Тихоненко - 3, Валиев - 2, Лопатин - 2, Савченко - 2, Личутин - 1, Якушин - 1, Пушков
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