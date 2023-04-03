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Стефен Карри назвал своего MVP сезона

Стефен Карри назвал своего MVP сезона
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу того, кого бы он выбрал в качестве MVP сезона.

«Я бы выбрал Джоэла Эмбиида. Любого человека, которого вы выберете, можно сравнить с Йокичем или Яннисом. Но Джоэл совершил скачок, которого, я думаю, многие не ожидали, потому что он и без этого рывка вскружил голову и поставил «Филадельфию» в выгодное положение. Если бы мне пришлось выбирать, это был бы определённо он», — сказал Карри в интервью Bleacher Report.

Эмбиид набирает в среднем 33 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи за игру. Йокич набирает в среднем 24,9 очка, 11,9 подбора и 9,9 передачи за игру.

Ранее Карри высказался по поводу слухов о возможном распаде костяка команды после этого сезона.

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