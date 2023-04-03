Результаты матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 3 апреля, турнирная сетка

Сегодня, 3 апреля, состоялись два матча четвертьфинальных серий Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС на своей площадке разгромил пермскую «Парму-Пари» со счётом 94:59, сделав счёт в серии 2-0 в свою пользу. В другой встрече игрового дня санкт-петербургский «Зенит» дома встречался с московской МБА. Встреча завершилась победой хозяев — 87:60. Таким образом, счёт в серии стал равным 1-1.

Согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».