Определены игроки недели в НБА
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Бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.
Дэвис в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 38,7 очка, 11,7 подбора и 2 блок-шота. «Озёрники» за этот период одержали три победы без поражений.
Бриджес, в свою очередь, отметился 33 очками, 5,7 подбора и 3,7 передачи в среднем. «Бруклин» одержал победы во всех трёх встречах.
Клуб из Калифорнии занимает седьмое место в Западной конференции с 40 победами и 38 поражениями. Нью-йоркская команда располагается на шестой строчке Востока c 43 победами при 35 поражениях.
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