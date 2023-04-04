Кендрик Перкинс назвал MVP текущего сезона

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался о гонке за MVP текущего сезона в НБА.

«По моему мнению, Яннис Адетокунбо — MVP нынешнего сезона. Лучший игрок лиги в лучшей команде. Он показывает лучшие цифры за карьеру по очкам, третьи — по подборам», – приводит слова Перкинса аккаунт «First Take» в соцсетях.

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич вернулся на первое место в рейтинге MVP на официальном сайте НБА. В нынешнем сезоне у 28-летнего баскетболиста 67 матчей, в которых он набирал в среднем за игру 24,9 очка, совершал 11,9 подбора и отдавал 9,9 результативной передачи. Главным конкурентом Йокича остаётся центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. Третий в списке номинантов стал именно Адетокунбо.