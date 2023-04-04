Кендрик Перкинс назвал Адетокунбо и Тейтума лучшими игроками в мире

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный американский эксперт Кендрик Перкинс сравнил греческого форварда Янниса Адетокунбо и звёздного лёгкого форварда Джейсона Тейтума.

«Адетокунбо – единственный лучший игрок в мире, но это далеко не так. У нас есть несколько парней, которые сидят за одним обеденным столом и заказывают те же блюда, что и Яннис, и Джейсон Тейтум – один из них», – приводит слова Перкинса аккаунт First Take в соцсетях.

Ранее Тейтум обошёл Пола Пирса, поднявшись на второе место в истории франшизы по количеству матчей с 40+ очками. Теперь на счету Тейтума 22 такие игры. На первом месте расположился Ларри Бёрд. В его копилке 47 матчей с 40+ очками.