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Споэльстра мотивировал игроков «Майами» видеоматериалами о Snoop Dogg, Eminem и 50 Cent

Споэльстра мотивировал игроков «Майами» видеоматериалами о Snoop Dogg, Eminem и 50 Cent
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра показывал игрокам своей команды видеоматериалы о знаменитых рэперах Snoop Dogg, Eminem и 50 Cent, сообщает Miami Herald.

«Эрик Споэльстра показывал своим игрокам видеоматериалы о Snoop Dogg, Eminem и 50 Cent, где рассказывалось о том, как они начинали, и об их менеджере. Спо проделывает подобное из года в год, чтобы сплотить коллектив», — говорится в издании.

«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 41 победой при 37 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Детройт Пистонс» на выезде 5 апреля (2:00 мск).

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