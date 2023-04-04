Споэльстра мотивировал игроков «Майами» видеоматериалами о Snoop Dogg, Eminem и 50 Cent
Поделиться
Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра показывал игрокам своей команды видеоматериалы о знаменитых рэперах Snoop Dogg, Eminem и 50 Cent, сообщает Miami Herald.
«Эрик Споэльстра показывал своим игрокам видеоматериалы о Snoop Dogg, Eminem и 50 Cent, где рассказывалось о том, как они начинали, и об их менеджере. Спо проделывает подобное из года в год, чтобы сплотить коллектив», — говорится в издании.
«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 41 победой при 37 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Детройт Пистонс» на выезде 5 апреля (2:00 мск).
Комментарии
- 4 апреля 2023
-
10:57
-
10:30
-
10:23
-
09:58
-
09:50
-
09:47
-
08:57
-
07:18
-
06:39
-
05:54
-
05:42
-
05:39
-
00:22
-
00:16
-
00:11
- 3 апреля 2023
-
23:48
-
23:28
-
22:49
-
22:28
-
22:18
-
21:54
-
20:57
-
20:46
-
20:07
-
19:09
-
19:06
-
18:11
-
16:35
-
16:08
-
15:49
-
15:00
-
14:46
-
13:52
-
13:38
-
12:25
Партнерский контент