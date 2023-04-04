Болельщики бурно приветствовали Джимми Батлера и освистали Луку Дончича на Miami Open

Звёздные игроки Национальной баскетбольной лиги Джимми Батлер («Майами Хит») и Лука Дончич («Даллас Маверикс») посетили теннисный турнир Miami Open.

Болельщики бурно приветствовали игрока «Хит», а вот словенский разыгрывающий был освистан.

Видео доступно на YouTube-канале Hooping News Updates.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3. На пути к финалу в Майами Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).