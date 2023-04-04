Джефферсон рассказал, с какими проблемами столкнулся Леброн после травмы голеностопа

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон рассказал о последствиях, с которыми столкнулся звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после травмы голеностопа.

«Первое, что бросилось в глаза, — Леброн похудел примерно на четыре-пять килограммов. Скорее всего, он пытался сбросить вес на травмированную ногу для быстрого восстановления», — сказал Джефферсон на ESPN.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.