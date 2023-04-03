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Леброн сравнялся с Киддом по количеству трипл-даблов в НБА. Это 4-й результат в истории

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сравнялся с легендарным разыгрывающим Джейсоном Киддом по количеству трипл-даблов за карьеру — 107. Это четвёртый лучший показатель в истории НБА.

В матче с «Хьюстон Рокетс» (134:109) Джеймс за 29 минут, проведённых на площадке, отметился 18 очками, 11 передачами и 10 подборами. Форвард реализовал 8 из 18 бросков с игры.

В тройку лучших по количеству трипл-даблов также входят разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук, на счету которого 198 подобных игр за карьеру. Далее за ним следуют Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 51 матче, набирая в среднем 28,8 очка, 8,5 подбора и 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,9, трёхочковых – 30,3.