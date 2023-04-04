Клэй Томпсон: я и Стеф не достигли бы такого успеха без Грина

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался о влиянии своего товарища по команде Дрэймонда Грина на свой успех.
«Вряд ли я и Стефен Карри достигли бы такого успеха в «Уорриорз» без Дрэймонда Грина», — сказал Томпсон на YouTube-канале Сержа Ибаки.
В последнем матче Национальной баскетбольной ассоциации «воины» на выезде уступили «Денвер Наггетс» — 110:112. Самым результативным игроком в составе гостей стал как раз Клэй Томпсон, который записал в свой актив 25 очков. Стоит отметить и Стефена Карри, на счету которого 21 очко.
«Голден Стэйт» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 41 победу при 38 поражениях. Напомним, «Уорриорз» являются действующими чемпионами НБА.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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