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НБА представила рейтинг силы клубов. «Бостон» — на первом месте

НБА представила рейтинг силы клубов. «Бостон» — на первом месте
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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет «Бостон Селтикс». В тройку лучших также входят «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом.

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. «Бостон Селтикс».
2. «Милуоки Бакс».
3. «Денвер Наггетс».
4. «Филадельфия Сиксерс».
5. «Финикс Санз».
6. «Кливленд Кавальерс».
7. «Мемфис Гриззлиз».
8. «Сакраменто Кингз».
9. «Нью-Йорк Никс».
10. «Голден Стэйт Уорриорз».

Отметим, что «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции с 54 победами и 24 поражениями. «Милуоки» – лидер Востока с 56 победами при 22 поражениях.

Тем временем «Денвер» является лучшим коллективом Запада – 52 победы и 26 поражений.

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