Центровой МБА — MVP молодёжной лиги ВТБ

Центровой МБА-2 Максим Савченко признан MVP Единой молодёжной лиги ВТБ по итогам регулярного сезона-2022/2023.
MVP регулярного сезона был определён экспертным советом лиги во главе с генеральным директором Единой лиги ВТБ Илоной Корстин. В результате самым ценным игроком чемпионата стал Максим Савченко из МБА-2.
19-летний центровой московской команды внёс весомый вклад в успешное выступление своей команды, занявшей первое место по итогам регулярного сезона (35 побед — 9 поражений). Проведя 35 матчей, Савченко в среднем за игру набирал 11,1 очка, делал 5,9 подбора, 1,9 передачи и 1,0 блока при реализации бросков с игры 55,4%. Также в этом сезоне Максим Савченко дебютировал за основную команду МБА, он провёл 11 матчей, набирая в среднем 2,1 очка.
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