Джордж Карл: я люблю Дончича, но в этом сезоне с «Далласом» покончено

Бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл высказался о выступлении «Даллас Маверикс» в нынешнем сезоне. В настоящий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции (37 побед – 42 поражения) и не попадает в раунд плей-ин. В последних восьми матчах команда потерпела семь поражений.

«Я люблю Луку, но в этом сезоне с «Далласом» покончено. Это соединение плохого взаимодействия в нападении, слабой игры в обороне и несочетания фигур. И это касается также менеджмента и тренера», — написал Карл у себя в социальных сетях.

В следующем туре регулярного чемпионата НБА «Даллас» сыграет с «Сакраменто Кингз». Встреча состоится 6 апреля и начнётся в 3:30 мск.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: