Скаут НБА: нельзя было просить Уэстбрука специализироваться на трёхочковых в «Лейкерс»
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Один из скаутов команды НБА, говоривший на условиях анонимности, поскольку ему запрещено давать публичные комментарии, считает, что просить Расселла Уэстбрука быть лучшим игроком «Лейкерс» по броскам из-за дуги было несправедливо из-за несовпадения стилей игры Джеймса и Дэвиса.
«Просить Уэстбрука, чтобы тот начал специализироваться на бросках из-за дуги, — это то же самое, что попросить Уилта Чемберлена стать разыгрывающим. В «Клипперс» у него тот же город, но меньше ожиданий, меньше давления. Он приносит больше пользы», — приводит слова скаута Los Angeles Times.
В этом сезоне Уэстбрук реализовал 46% двухочковых и 29% трёхочковых бросков в составе «Лейкерс». В составе «Клипперс» у него 54% реализации двухочковых и 32% трёхочковых бросков.
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