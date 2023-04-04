Скаут НБА: нельзя было просить Уэстбрука специализироваться на трёхочковых в «Лейкерс»

Один из скаутов команды НБА, говоривший на условиях анонимности, поскольку ему запрещено давать публичные комментарии, считает, что просить Расселла Уэстбрука быть лучшим игроком «Лейкерс» по броскам из-за дуги было несправедливо из-за несовпадения стилей игры Джеймса и Дэвиса.

«Просить Уэстбрука, чтобы тот начал специализироваться на бросках из-за дуги, — это то же самое, что попросить Уилта Чемберлена стать разыгрывающим. В «Клипперс» у него тот же город, но меньше ожиданий, меньше давления. Он приносит больше пользы», — приводит слова скаута Los Angeles Times.

В этом сезоне Уэстбрук реализовал 46% двухочковых и 29% трёхочковых бросков в составе «Лейкерс». В составе «Клипперс» у него 54% реализации двухочковых и 32% трёхочковых бросков.