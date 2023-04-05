Джа Морант исполнил мощный данк в матче с «Портлендом». Видео

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Портленд Трэйл Блэйзерс». На момент публикации новости счёт 46:31 в пользу хозяев.
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант во время игры стал автором эффектного момент. В середине первой четверти игрок совершил проход в трёхсекундную зону соперника и исполнил данк с сопротивлением бигмена «Портленда» Дрю Ойбанкса.
На данный момент на счету Моранта девять очков (3 из 4 с игры), три результативные передачи и один подбор за 10 минут, проведённых на площадке.
В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 26,5 очка, 8,1 передачи и 5,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,3, трёхочковых – 30,7.
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