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Джа Морант исполнил мощный данк в матче с «Портлендом». Видео

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Портленд Трэйл Блэйзерс». На момент публикации новости счёт 46:31 в пользу хозяев.

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант во время игры стал автором эффектного момент. В середине первой четверти игрок совершил проход в трёхсекундную зону соперника и исполнил данк с сопротивлением бигмена «Портленда» Дрю Ойбанкса.

На данный момент на счету Моранта девять очков (3 из 4 с игры), три результативные передачи и один подбор за 10 минут, проведённых на площадке.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 26,5 очка, 8,1 передачи и 5,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,3, трёхочковых – 30,7.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Chaz NBA.