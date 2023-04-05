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Джа Морант исполнил мощный данк в матче с «Портлендом». Видео

Джа Морант исполнил мощный данк в матче с «Портлендом». Видео
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Портленд Трэйл Блэйзерс». На момент публикации новости счёт 46:31 в пользу хозяев.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
2-я четверть
61 : 52
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Мемфис Гриззлиз: Кеннард - 15, Морант - 13, Бейн - 11, Джексон - 10, Родди - 8, Альдама - 2, Джонс - 2, Адамс, Брукс, Кларк, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Тиллман, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Мэйс - 13, Шарп - 10, Уокер - 7, Ойбанкс - 6, Батлер - 5, Харрисон - 4, Нокс - 3, Minaya - 2, Уильямс - 2, Баджи, Грант, Джонсон, Лиллард, Литтл, Нуркич, Реддиш, Саймонс, Тибулл, Уинслоу, Уотфорд

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант во время игры стал автором эффектного момент. В середине первой четверти игрок совершил проход в трёхсекундную зону соперника и исполнил данк с сопротивлением бигмена «Портленда» Дрю Ойбанкса.

На данный момент на счету Моранта девять очков (3 из 4 с игры), три результативные передачи и один подбор за 10 минут, проведённых на площадке.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 26,5 очка, 8,1 передачи и 5,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,3, трёхочковых – 30,7.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Chaz NBA.

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