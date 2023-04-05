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«Чикаго», несмотря на поражение в матче с «Атлантой», гарантировал выход в плей-ин

«Чикаго», несмотря на поражение в матче с «Атлантой», гарантировал выход в плей-ин
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:105.

Самым результативным игроком «Хоукс» стал сербский защитник Богдан Богданович, который заменял болеющего Трея Янга. На счету Богдана сегодня 26 очков, четыре подбора и пять результативных передач. Также стоит отметить швейцарского центрового Клинта Капелу. Он оформил дабл-дабл: 13 очков и 14 подборов.

Дабл-даблом среди хозяев отметился черногорский центровой Никола Вучевич: 19 очков и 10 подборов. Также стоит выделить хорошую игру в нападении от Зака Лавина: 26 очков и шесть ассистов.

Несмотря на поражение, «Чикаго» забронировали себе место в плей-ин с 10 места Восточной конференции благодаря поражению «Орландо» в матче с «Кливлендом (113:117).

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
105 : 123
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Дерозан - 21, Вучевич - 19, Уильямс - 15, Беверли - 11, Уайт - 7, Драммонд - 2, Симонович - 2, Терри - 2, Болл, Грин, Джонс, Джонс, Досунму, Карузо, Льюис, Тэйлор
Атланта Хоукс: Богданович - 26, Бей - 18, Мюррей - 17, Джонсон - 16, Капела - 13, Оконгву - 11, Коллинс - 9, Гриффин - 7, Крейчи - 2, Фернанду - 2, Форрест - 2, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Хантер, Холидей, Янг
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