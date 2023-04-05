«Чикаго», несмотря на поражение в матче с «Атлантой», гарантировал выход в плей-ин

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:105.

Самым результативным игроком «Хоукс» стал сербский защитник Богдан Богданович, который заменял болеющего Трея Янга. На счету Богдана сегодня 26 очков, четыре подбора и пять результативных передач. Также стоит отметить швейцарского центрового Клинта Капелу. Он оформил дабл-дабл: 13 очков и 14 подборов.

Дабл-даблом среди хозяев отметился черногорский центровой Никола Вучевич: 19 очков и 10 подборов. Также стоит выделить хорошую игру в нападении от Зака Лавина: 26 очков и шесть ассистов.

Несмотря на поражение, «Чикаго» забронировали себе место в плей-ин с 10 места Восточной конференции благодаря поражению «Орландо» в матче с «Кливлендом (113:117).