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Эндрю Уиггинс появился на скамейке запасных «Голден Стэйт». Фото

Эндрю Уиггинс появился на скамейке запасных «Голден Стэйт». Фото
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Оклахому-Сити Тандер». На момент публикации новости счёт 79:69 в пользу гостей.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
115 : 113
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Пул - 22, Дивинченцо - 14, Грин - 13, Муди - 13, Куминга - 9, Пэйтон II - 6, Луни - 4, Лэмб - 4, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Роллинз, Томпсон, Уиггинс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Уильямс - 19, Дорт - 16, Гидди - 15, Джо - 14, Уиггинс - 11, Шарич - 5, Уильямс - 4, Дженг - 3, Батлер, Манн, Покушевски, Робинсон-Эрл, Сарр, Уильямс, Уотерс III, Холмгрен

Лёгкий форвард Эндрю Уиггинс, не принимавший участия в играх с 15 февраля 2023 года по личным причинам, был замечен на скамейке запасных калифорнийского клуба.

Уиггинс на скамейке запасных на матче «Уорииорз» — «Тандер»

Уиггинс на скамейке запасных на матче «Уорииорз» — «Тандер»

Фото: twitter.com/bballforever_

Напомним, что возможной причиной отсутствия канадского форварда стал тот факт, что он узнал, что жена родила ему ребёнка не от него.

В нынешнем сезоне Эндрю успел принять участие в 37 играх, где в среднем набирал 17 очков, пять подборов и две передачи. В прошлом сезоне Уиггинс принял участие в первом для себя Матче всех звёзд, а также был одним из главных претендентов на получение статуэтки MVP финала.

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Источник: Эндрю Уиггинс должен вернуться на этой неделе
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