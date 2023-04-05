Эндрю Уиггинс появился на скамейке запасных «Голден Стэйт». Фото

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Оклахому-Сити Тандер». На момент публикации новости счёт 79:69 в пользу гостей.
Лёгкий форвард Эндрю Уиггинс, не принимавший участия в играх с 15 февраля 2023 года по личным причинам, был замечен на скамейке запасных калифорнийского клуба.
Уиггинс на скамейке запасных на матче «Уорииорз» — «Тандер»
Фото: twitter.com/bballforever_
Напомним, что возможной причиной отсутствия канадского форварда стал тот факт, что он узнал, что жена родила ему ребёнка не от него.
В нынешнем сезоне Эндрю успел принять участие в 37 играх, где в среднем набирал 17 очков, пять подборов и две передачи. В прошлом сезоне Уиггинс принял участие в первом для себя Матче всех звёзд, а также был одним из главных претендентов на получение статуэтки MVP финала.
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