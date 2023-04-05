Джейсон Тейтум смазал бросок, который мог перевести матч в овертайм. Видео

Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум в концовке матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (101:103) имел возможность перевести игру в овертайм.

Так, игроки «Бостона» за две секунды до конца основного времени ввели мяч в игру, который оказался в руках Тейтума. Форвард, в свою очередь, совершил бросок с отклонением и промахнулся.

Потрясающую игру провёл один из главных претендентов на MVP этого сезона камерунский центровой Джоэл Эмбиид. В его активе сегодня 52 очка, 13 подборов и шесть результативных передач. Дабл-даблом в составе «Сиксерс» отметился также звёздный разыгрывающий Джеймс Харден. На его счету 20 очков, пять подборов и 11 ассистов.