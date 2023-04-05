Браун отреагировал на слухи о том, что он может покинуть «Бостон» из-за Тейтума

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал мнение о том, что он может покинуть команду в межсезонье из-за разногласий с Джейсоном Тейтумом.
«Понимаю, почему люди всегда стараются разбить дуэты. Мы добились невероятных результатов, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Чемпионство — это то, что может поднять нас наверх», — приводит слова Брауна инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.
Сегодня, 5 апреля, в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 103:101.
Самым результативным игроком гостей стал защитник Деррик Уайт. Он заменял травмированного Джейлена Брауна и набрал 26 очков, сделал семь подборов и четыре ассиста. Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум отметился 19 очками, шестью подборами и шестью передачами.
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