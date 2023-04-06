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«Парма-Пари» — УНИКС: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 6 апреля, в Перми пройдёт третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Пармой-Пари» и УНИКСом. Встреча состоится на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева». Первые две игры завершилась победой УНИКСа.

Игра начнётся в 17:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе Okko и телеканале «Матч! Игра».

Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл московский ЦСКА.