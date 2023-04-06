МБА — «Зенит»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 6 апреля, в Москве пройдёт третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между МБА и «Зенитом». Встреча состоится на стадионе «Баскет Холл Москва». После двух игр счёт в серии 1-1.
Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе Okko и телеканале «Матч! Игра».
Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл московский ЦСКА.
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