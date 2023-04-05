Джеймс Харден объяснил, почему Джоэл Эмбиид должен стать MVP этого сезона

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден считает, что его одноклубник Джоэл Эмбиид должен стать MVP в сезоне-2022/2023 регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Джоэл должен стать MVP. Он боролся за это звание на протяжении последних нескольких лет. Он лидировал в лиге по результативности в прошлом году. Похоже, он станет лидером по этому показателю и в нынешнем сезоне», — приводит слова Джеймса Хардена ESPN.

Напомним, Эмбиид стал ключевой фигурой в победной игре с «Бостоном». В его активе 52 очка, 13 подборов и шесть результативных передач. Дабл-даблом в составе «Сиксерс» отметился также звёздный разыгрывающий Джеймс Харден. На его счету 20 очков, пять подборов и 11 передач.