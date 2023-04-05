ЦСКА обыграл «Автодор» и стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ
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Московский ЦСКА обыграл саратовский «Автодор» в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой гостей паркета со счётом 76:67. Таким образом, московский ЦСКА стал первым полуфиналистом турнира.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даллас Мур, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов на счету Николы Милутинова. 13 очков набрал Каспер Уэйр.
В составе «Автодора» 23 очка на счету Малика Ньюмэна. 12 очков набрал Данило Николич.
В первой игре серии также победил ЦСКА (103:68). Во втором матче армейцы оказались сильнее со счётом 111:85.
Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала
05 апреля 2023, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
67 : 76
ЦСКА
Москва, Россия
Автодор: Ньюмэн - 23, Николич - 12, Минченко - 9, Арманд - 8, Гаррет - 7, Колесников - 3, Петенев - 3, Пранаускис - 2, Иванов, Михайловский, Тоноян, Цыбиков
ЦСКА: Мур - 16, Милутинов - 15, Уэйр - 13, Жан-Шарль - 12, Астапкович - 7, Курбанов - 7, Комолов - 3, Ухов - 3, Давидовац, Карпенко, Кейкок, Руженцев
Комментарии
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