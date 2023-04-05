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Чарания назвал третьего лучшего игрока в «Лейкерс»

Чарания назвал третьего лучшего игрока в «Лейкерс»
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал о роли атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза в составе калифорнийского клуба.

«Остин Ривз технически является третьим лучшим игроком в «Лейкерс». Он может выйти в старте, начать игру со скамейки запасных, он может делать всё понемногу», — рассказал Чарания в эфире Lake Show.

Остин Ривз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 61 матче, в которых он в среднем за 28,6 минуты игрового времени набирал 12,8 очка, совершал три подбора и отдавал 3,3 результативной передачи.

Ранее Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» способен составить конкуренцию любой команде в плей-офф нынешнего сезона.

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