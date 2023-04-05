Член Зала славы: «Далласу» нужен был не Ирвинг, а лидер — Джейлен Брансон был таким

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сборной США, а ныне член Зала славы американец Тим Хардуэй раскритиковал руководство «Даллас Маверикс» за обмен звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«Этот обмен не был нужен «Даллас Маверикс». Не нужно чинить то, что не сломано. Команде не хватает лидера. Лука не является лидером, как и Кайри. Джейлен Брансон был лидером.

Лидер подаёт всем пример, качественно играя в защите. Когда он что-то говорит, то делает это. Потому что он лидер. И, как я уже сказал, эти двое парней не являются таковыми. Это дополнение, великолепные доминирующие баскетболисты и отличные бомбардиры», – приводит слова Хардуэя издание Sports Illustrated.

Ранее в интервью Дончич высказался об отсутствии Джейлена Брансона в команде.