Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Далласа» купил остров в Центральной Америке площадью 20 тыс. квадратных метров

Форвард «Далласа» купил остров в Центральной Америке площадью 20 тыс. квадратных метров
Комментарии

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» американец Реджи Баллок подтвердил информацию о том, что приобрёл остров в Белизе – государстве в Центральной Америке.

Площадь острова составляет 5 акров (20,2 тыс. квадратных метров). По информации ряда медиа, баскетболист планирует разместить на нём комплекс жилых зданий для семьи и гостей.

«Белиз – мой новый дом. Пласенсия, если точнее», – написал Баллок в социальных сетях.

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и сборной США, а ныне член Зала славы американец Тим Хардуэй раскритиковал руководство «Даллас Маверикс» за обмен звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Материалы по теме
Член Зала славы: «Далласу» нужен был не Ирвинг, а лидер — Джейлен Брансон был таким

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023