Форвард «Далласа» купил остров в Центральной Америке площадью 20 тыс. квадратных метров
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» американец Реджи Баллок подтвердил информацию о том, что приобрёл остров в Белизе – государстве в Центральной Америке.
Площадь острова составляет 5 акров (20,2 тыс. квадратных метров). По информации ряда медиа, баскетболист планирует разместить на нём комплекс жилых зданий для семьи и гостей.
«Белиз – мой новый дом. Пласенсия, если точнее», – написал Баллок в социальных сетях.
Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и сборной США, а ныне член Зала славы американец Тим Хардуэй раскритиковал руководство «Даллас Маверикс» за обмен звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга.
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