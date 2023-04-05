Секулич прокомментировал выход «Локомотива-Кубань» в полуфинал Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Пари Нижний Новгород» и выход в полуфинал Единой лиги ВТБ.

«Я очень счастлив выиграть серию 3-0, особенно после того, как в регулярке мы уступили нижегородцам все четыре раза. Это был серьёзный вызов, и трудно выиграть серию 3-0 у кого бы то ни было. Также – мои слова восхищения команде из Нижнего Новгорода. То, что они показали в этом сезоне, действительно круто. Они обыграли все команды, за исключением ЦСКА, они выиграли Кубок России. У них хороший состав игроков, отличный тренерский штаб. Обыграть такую команду 3-0 – очень здорово.

За счёт чего в третьей четверти удалось оторваться на 20 очков? За счёт того, что успешно бросали, за счёт хорошей защиты тоже. В первых двух играх я заметил, что игроки не были достаточно расслаблены, не чувствовали себя комфортно. И очень здорово, что в этом матче удалось это сделать, в том числе в третьей четверти.

Не сказать, что я боялся всерьёз. Хотя в регулярке это было нашей частой проблемой – когда мы ведём в счете с комфортной разницей, но позволяем сопернику нас догнать. Сегодняшняя игра отличалась от предыдущих тем, что в случае победы мы проходили в полуфинал. Возможно, это заставило игроков в какой-то момент слегка занервничать, в защите действовать наудачу. И очень здорово, что в итоге получилось взять ситуацию под контроль», — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарской команды.