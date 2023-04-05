Секулич прокомментировал выход «Локомотива-Кубань» в полуфинал Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Пари Нижний Новгород» и выход в полуфинал Единой лиги ВТБ.
«Я очень счастлив выиграть серию 3-0, особенно после того, как в регулярке мы уступили нижегородцам все четыре раза. Это был серьёзный вызов, и трудно выиграть серию 3-0 у кого бы то ни было. Также – мои слова восхищения команде из Нижнего Новгорода. То, что они показали в этом сезоне, действительно круто. Они обыграли все команды, за исключением ЦСКА, они выиграли Кубок России. У них хороший состав игроков, отличный тренерский штаб. Обыграть такую команду 3-0 – очень здорово.
За счёт чего в третьей четверти удалось оторваться на 20 очков? За счёт того, что успешно бросали, за счёт хорошей защиты тоже. В первых двух играх я заметил, что игроки не были достаточно расслаблены, не чувствовали себя комфортно. И очень здорово, что в этом матче удалось это сделать, в том числе в третьей четверти.
Не сказать, что я боялся всерьёз. Хотя в регулярке это было нашей частой проблемой – когда мы ведём в счете с комфортной разницей, но позволяем сопернику нас догнать. Сегодняшняя игра отличалась от предыдущих тем, что в случае победы мы проходили в полуфинал. Возможно, это заставило игроков в какой-то момент слегка занервничать, в защите действовать наудачу. И очень здорово, что в итоге получилось взять ситуацию под контроль», — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарской команды.
- 5 апреля 2023
-
23:44
-
22:54
-
22:43
-
22:16
-
21:59
-
21:40
-
21:04
-
20:57
-
19:59
-
19:42
-
19:20
-
18:34
-
18:05
-
18:00
-
16:19
-
15:41
-
15:33
-
15:00
-
14:54
-
14:32
-
13:42
-
13:40
-
13:24
-
12:57
-
12:44
-
11:37
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:48